OL : Aulas s'agace : « Non, pas toi Sidney »

Dans : OL, Ligue 1.

Accusé par Sidney Govou de ne pas vraiment avoir mis tout en œuvre pour mettre Bruno Genesio en totale confiance, Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à réagir.

Sur son compte Twitter, le président lyonnais a déploré que l’ancienne star du club soit passée du côté obscur avec cette confession dans les colonnes de L’Equipe. Govou avait expliqué que les rares petites piques de JMA au sujet de l’avenir de son coach avait forcément fragilisé ce dernier, même si c’était effectué au cœur de messages rassurants. Une vision des choses que ne partage pas du tout le président rhodanien.

« Comment Sidney peut-il dire que toute la communication de l’Olympique Lyonnais n’est pas faite pour aider et valoriser Bruno Genesio ! Non, pas toi Sidney, la com a été toute entière tournée vers Bruno et l’OL. La preuve : on est là », a confié Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. De quoi jeter un petit froid entre Govou et son ex-président.