OL : Aulas rêve en secret d'une fête totalement folle à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Etre président d'un club où l'équipe féminine brille autant et même plus que l'équipe masculine n'est pas une chose facile. Ainsi, ce samedi, Jean-Michel Aulas a été contraint de faire un choix entre assister à la finale de la Ligue des champions entre les filles de l'Olympique Lyonnais et celles du FC Barcelone, qui se joue en Hongrie, et la rencontre de Ligue 1 entre l'OL et Caen, qui peut qualifier Lyon pour la prochaine Ligue des champions. Finalement, le président de l'Olympique Lyonnais a tranché la mort dans l'âme, lui qui s'était plaint que la LFP ne change pas la programmation de la 37e journée de L1. Mais JMA espère offrir un double beau cadeau aux supporters présents au stade.

« C'est vraiment très compliqué. On aurait pu, contenu de la participation d'une équipe française, permettre aux dirigeants de pouvoir faire les deux. On a trouvé une solution qui me convient, je suis vendredi et samedi matin avec les filles, et on essaiera de se rapprocher samedi en fin d'après-midi de l'équipe masculine pour que je sois présent sur les deux stades. Je serai là jusqu'en début d'après-midi pour pouvoir être avec les filles, en compagnie de Gerard Houllier qui est venu me donner un coup de main et qui poursuivra le travail engagé en particulier sur le plan psychologique, sur le plan du management. Et puis j'irai rejoindre dès que les choses le permettront l'équipe masculine. On espère que tout le monde se retrouvera au Groupama Stadium de Lyon dans la soirée », confie Jean-Michel Aulas, qui espère que ses féminines rentreront dans les temps avec la Ligue des champions histoire de fêter cela en même temps que la qualification des garçons.