OL : Aulas rêve d'un joli coup comptable avec ce joueur devenu inutile

Dans : OL, Mercato.

Acheté pour 3 ME à Manchester United en août 2015, Rafael est désormais inscrit dans la case des joueurs sur le départ.

Même s’il a très bien terminé la saison, il ne représente pas l’avenir à ce poste pour l’Olympique Lyonnais, et paye aussi ses errements défensifs dans les gros matchs. Pas vraiment pressé de quitter le Rhône, où il se sent très bien, le Brésilien a néanmoins compris le message et discute, avec l’accord de son club, avec Besiktas. Selon Aksam, un accord serait sur le point d’être trouvé entre le latéral droit et la formation d’Istanbul. Toutefois, le plus dur sera peut-être de convaincre l’OL de lâcher son joueur, puisque la demande paraît élevée.

Pour laisser filer Rafael, Jean-Michel Aulas exige 5 ME affirme le média turc. Une somme qui n’est pas négligeable pour un joueur qui n’était pas titulaire indiscutable, est le troisième latéral droit du club, et n’a plus qu’un an de contrat. Mais c’est le début du mercato, et le président lyonnais entend bien ne pas brader Rafael d’entrée de jeu, alors que d’autres clubs pourraient être intéressés. Néanmoins, si l’OL parvient à le laisser partir pour 5 ME, cela représentera une très belle affaire sur le plan financier.