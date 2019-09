OL : Aulas rêve d'aider le PSG à gagner la Ligue des champions

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Si l'Olympique Lyonnais a difficilement gagné grâce à son équipe féminine la première manche du duel entre l'OL et le PSG prévu ce week-end, Jean-Michel Aulas sait bien que les choses ne seront pas plus aisées, bien au contraire, ce dimanche soir au Groupama Stadium. Longtemps qualifié d'anti-PSG, après avoir multiplié les attaques contre le financement par le Qatar du Paris Saint-Germain, le président de Lyon estime qu'après le retour de Leonardo dans le rôle de directeur sportif les choses vont dans le bon sens. Qualifiant, dans Le Parisien, ce OL-PSG de véritable finale de la Ligue des champions pour Sylvinho et ses joueurs, Jean-Michel Aulas espère que cette année sera enfin la bonne en C1 pour Paris.

« Pour nous, c'est notre finale de Ligue des champions avant l'heure. Paris prend une très bonne trajectoire. L'arrivée de Leonardo, un ami, montre que le PSG est en train de s'orienter vers quelque chose d'hypercohérent avec le niveau d'investissement considérable consenti. C'est un match à grand danger pour nous. Il y a de l'enjeu, donc beaucoup d'angoisse. Mais c'est aussi une opportunité de montrer qu'il n'y a pas que des choses négatives en ce début de saison et de recoller aux équipes de tête, a confié, en marge du Trophée des Championnes, Jean-Michel Aulas, qui souhaite même que le Paris Saint-Germain aille au bout en Ligue des champions cette saison. J'espère que c'est la bonne année pour Paris, contrairement à ce que certains pensent (...) Je souhaite vraiment que le PSG, avec l'apport de Leo, gagne cette Ligue des champions. Sur le papier, l'équipe était déjà très forte, là, elle est brillante. Si on doit aider à ce que le PSG soit en forme pour la Coupe d'Europe, on ne le regrettera qu'à moitié (rires). »