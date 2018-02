OL : Aulas reste « zen »... mais tacle bien l'arbitre

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la défaite contre Rennes (0-2) : « C'est de la déception. On a un groupe de qualité, qui parfois alterne le moins bon. Ce soir, on a pris un but d'entrée qui nous a fragilisés sur une grosse erreur. C'est une grosse déception. Il fallait absolument gagner ce soir. Il faut se relever le plus vite possible. Ce soir, c'est plutôt de la détresse. En deuxième mi-temps, on avait la possibilité de revenir, mais on n'a pas eu la chance de le faire. On va retenir ce qui a été bon. Il y a eu beaucoup de choses positives. Je ne suis pas certain que M. Delerue fût le plus apte pour arbitrer ce match. Il y avait eu un certain nombre de décisions litigieuses lorsqu'il nous avait arbitré à Caen au match aller. Soyons zen. Essayons de tirer le positif. On ne va pas rejouer le match. Parfois, les arbitres font des erreurs. On va s'accrocher et vous allez voir un bon OL », a-t-il déclaré au micro de Canal +.