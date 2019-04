OL : Aulas remercie Genesio pour son « sens des responsabilités »

Dans : OL, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a réagi à l'annonce par Bruno Genesio de sa décision de quitter son poste d'entraîneur une fois que la saison sera terminée. Un acte fort dont l'OL estime qu'il est à l'honneur de l'actuel coach du club rhodanien.

« Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio ont eu un long entretien ce matin au cours duquel Bruno Genesio a proposé de renoncer à l’éventualité de prolonger son contrat d’entraîneur pour créer un élément psychologique qui permette à l’équipe de rebondir dès le match de vendredi soir au Groupama Stadium contre Angers. Jean-Michel Aulas a accepté la décision de Bruno Genesio qui a montré une nouvelle fois être guidé par le seul intérêt de l’Institution et qui espère permettre ainsi à ceux qui contestaient la prolongation de son contrat d’être aussi derrière le club vendredi soir. Le club remercie Bruno Genesio pour sa décision qui témoigne de son réel sens des responsabilités. Il compte maintenant sur l’ensemble des joueurs et du staff pour démontrer leurs immenses qualités et affirmer ce même sens des responsabilités dans un sprint final qui doit permettre à l’OL, avec le soutien de ses supporters, de terminer sur le podium de Ligue 1. Bruno Genesio, après avoir eu l’accord de son président, a informé en priorité son staff et ses joueurs ce matin de sa décision avant d’en informer les médias lors d’une conférence de presse », précise l'Olympique Lyonnais après cette accélération de l'actualité.