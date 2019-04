OL : Aulas refuse de couper des têtes, il promet des explications

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas (président de l’OL après la défaite à Nantes au micro de BeInSpots) : « Ces trois défaites nous font évidemment très mal. Notre situation semblait confortable en Ligue 1 et là il y a de la déception et même de la tristesse. On a essayé d’appuyer sur des leviers, mais on n’y arrive pas et moi le premier, donc on a probablement tous sous-estimé des situations qui étaient pesantes. Aujourd’hui le coach a essayé de changer un peu l’équipe, on n’a pas fait un mauvais match (...) On est dans une situation très négative, on va voir ce qu’il se passe plus haut et derrière ce week-end. On fera des commentaires lundi matin au regard de la situation. A chaud ce n’est pas correct de dévoiler des choses, mais on n’a pas fait tout très bien, même si dimanche soir on sera encore troisième. On a encore une chance de finir second, on va essayer de ne pas la gâcher (...) Les soucis à l’entrainement ? Je réfute totalement, c’est une ineptie, Mendy était soi-disant en cause alors qu’il n’était pas l’entraînement. Les entraînements étaient tendus et j’en étais ravi, car cela prouve qu'il y a eu une prise de conscience. Ce soir, Bruno a pris des risques, on y a cru, mais ça n’est pas passé (...) Il faudra en tirer les conséquences à la fin de la saison. Il va falloir donner des informations aux supporters et aux médias en début de semaine, mais on ne peut pas être satisfait. Vouloir prendre des décisions à chaud ce serait un acte d’incompétence. »