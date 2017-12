OL : Aulas réclame 5ME pour vendre Yanga-Mbiwa au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Utilisé à seulement trois reprises par Bruno Genesio lors de la première partie de saison, Mapou Yanga-Mbiwa est clairement devenu indésirable à Lyon.

Débarqué en provenance de l’AS Roma en 2015 dans la peau d’un international français assoiffé de revanche, l’ancien défenseur central de Montpellier a déçu dans le Rhône. Du coup, son départ est clairement envisagé dès cet hiver selon les informations du journal L’Equipe. Et malgré sa situation sportive délicate, le stoppeur de 28 ans attire des convoitises, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas.

Selon le quotidien sportif, Walter Sabatini songe sérieusement à Mapou Yanga-Mbiwa. Le directeur sportif de l’Inter Milan souhaiterait le recruter pour six mois en Italie avant de le transférer au Jiangsu Suning, club chinois détenu par le même propriétaire et dont Sabatini est aussi le directeur sportif. Cette solution pourrait plaire à l’OL, moins au joueur. Ce dernier a d’autres touches puisque, toujours en Italie, des premiers échanges ont récemment eu lieu avec la Fiorentina. Enfin, Basaksehir, leader du championnat turc, a d’ores et déjà manifesté son intérêt. Du côté de la direction rhodanienne, on ne retiendra évidemment pas l’international français… mais on ne le bradera pas non plus. Le n°2 de l’OL ne bougera pas pour moins de 5ME. Les courtisans sont prévenus.