OL : Aulas rassure tout le monde, Pathé ne se retire pas doucement de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

L'assemblée générale des actionnaires d'OL Groupe avait lieu mardi bien évidemment au Groupama Stadium. Et à cette occasion, Jean-Michel Aulas a dévoilé quelques nouveautés dans le montage financier, et notamment le fait qu'IDG, l'investisseur chinois qui a misé 100ME dans le club rhodanien l'an dernier, est devenu le deuxième plus gros actionnaire de l'Olympique Lyonnais, passant devant le groupe Pathé cher à Jérôme Seydoux, proche de Jean-Michel Aulas et dirigeant de longue date de l'OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais a cependant rassuré tout le monde, si Pathé recule au nombre de ses parts, il ne s'agit pas d'une décision de de désengager, mais plutôt d'un aménagement purement financier. « C’est un geste technique. Pathé était juste en dessous du seuil de 30 % du capital qui, selon les règlements boursiers, l’aurait obligé, en cas de franchissement de ce seuil, à lancer une OPA sur le titre (...) Cela ne préjuge pas du tout de son intérêt pour OL Groupe. Leur engagement est total », précise, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui a récupéré les parts de Pathé, restant le premier actionnaire de l'Olympique Lyonnais.