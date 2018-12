OL : Aulas rappelle le règlement aux arbitres

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas finit 2018 sur les chapeaux de roues. Voire en roue libre.

Une semaine après les faits, mais seulement deux jours après leur confirmation par la commission de discipline, le président lyonnais ne digère toujours pas le carton jaune infligé à Nabil Fékir, coupable aux yeux des arbitres d’être allé chercher le contact sur Benjamin Lecomte dans le dernier Montpellier-Lyon. La commission de discipline a donc décidé de valider la décision de l’ensemble du corps arbitral, et cela agace encore plus un Jean-Michel Aulas qui, dans un tweet musclé, a décidé de rappeler les instances et les arbitres à leurs devoirs.

« Absurde oui car c’est demander de manière contradictoire à l’arbitre de justifier sa décision, du déjà-vu avec Mariano et Malcom l’année dernière. Il est clair que dans cette situation il y a contact entre Benjamin Lecompte et Nabil Fékir, il prend en étau le pied de Fékir, il y a contact. La FIFA comme la Direction Technique de l’Arbitrage suggèrent que les arbitres, quand il y a contact, doivent laisser le jeu se poursuivre, quitte à aller voir la VAR après ! », a balancé le président lyonnais, qui ne compte clairement pas laisser passer ce fait de jeu, même pendant la trêve.