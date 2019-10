OL : Aulas prié de se taire, il ne comprend plus rien à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas espérait probablement un meilleur départ de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, et même si l’OL n’est pas totalement décroché pour la course au podium, le rythme des premiers étant très lents à l’exception du PSG, la 17e place actuelle du club de la capitale des Gaules n’est pas du tout à la hauteur des attentes. Car Lyon a énormément investi au mercato, et en plus a fait venir Juninho au poste de directeur sportif. Résultat pour Jean-Michel Aulas, alors que ce dernier avait annoncé qu’il souhaitait se mettre en retrait, et que concrètement il l’avait fait, la tempête actuelle a contraint le patron de l’Olympique Lyonnais à reprendre la barre et à monter au créneau pour faire face aux critiques qui tombent sur l’OL.

Et c’est ce changement radical de comportement de Jean-Michel Aulas après le limogeage de Sylvinho et la signature de Rudi Garcia qui fait tousser Guillaume Dufy. « On m’a expliqué depuis le début de la saison que Jean-Michel Aulas allait se mettre en retrait, et laisser d’autres personnes de l’OL s’investir, évoque les matchs, parler du sportif, en pointant du doigt Juninho et Sylvinho. Bon ok Sylvinho n’est plus là. Mais je m’aperçois qu’après quelques semaines, Jean-Michel Aulas reprend les choses en main et ça jette un flou absolu sur l’Olympique Lyonnais. Juninho a parlé après le match contre Dijon et a dit à peu près le contraire du président de l’OL », a lancé le journaliste de l’Equipe, qui se demande à quoi joue Jean-Michel Aulas en cette période très chaotique pour l’Olympique Lyonnais.