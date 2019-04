OL : Aulas prié de se métamorphoser pour aider Lyon à grandir

Dans : OL, Ligue 1.

A vouloir être partout, Jean-Michel Aulas n’a certainement pas aidé l’Olympique Lyonnais en communiquant sur l’avenir de Bruno Genesio, le 2 avril dernier après la défaite en Coupe de France contre Rennes. Ce soir-là, le président rhodanien a humilié publiquement son entraîneur en annonçant devant les médias qu’il n’était pas prolongé. Et depuis, Lyon n’a connu que la défaite. La preuve que Jean-Michel Aulas doit prendre du recul, et nommer un homme fort du secteur sportif dans les prochaines semaines. C’est tout du moins l’avis tranché exprimé par Pierre Ducrocq sur l’antenne de RMC Sport…

« Cette saison est l’une des saisons qui aura été la plus dur pour Jean-Michel Aulas à gérer sur le plan humain et du management. Et si cela doit servir à une chose, c’est que cela doit servir à basculer sur un autre type de gestion de son club, je pense réellement qu’il doit peut-être prendre un peu de recul et prendre un homme fort à la tête de son club même si je ne suis pas persuadé qu’il ait envie de ça mais il aurait tout à gagner à prendre un peu de recul parce qu’il est très intelligent et qu’en prenant du recul il verra peut-être plus de choses et qu’en prenant un homme fort sur le sportif, j’ai pas de noms, je n’y ai même pas réfléchis mais quelqu’un qui va savoir mener la direction sportive de cette équipe où il y a du potentiel où il y a une réelle valeur économique pour faire de belles choses, je suis persuadé que ça marcherai beaucoup mieux » a confié dans des propos retranscris par FootRadio.com, l’ancien milieu de terrain du PSG, convaincu que Jean-Michel Aulas serait plus utile à son club dans un rôle moins exposé. Le principal intéressé ne partagera certainement pas cette vision des choses…