OL : Aulas prêt à demander une sanction contre Eyraud

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Le jour de Noël n'a pas apaisé la colère de Jean-Michel Aulas à l'encontre de Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique Lyonnais étant furieux des propos de son homologue marseillais, lequel a estimé samedi que l'OL profitait et abusait des largesses arbitrales. Ce lundi, via Twitter, et depuis son lieu de villégiature, Jean-Michel Aulas en a remis une couche, estimant que les accusations de Jacques-Henri Eyraud relevait presque de la diffamation à l'encontre des arbitres.

« Plutôt que d ressortir1 vidéo d plus d 10 ans alors que tu n’étais pas dans le foot -, pour répondre à ta sortie médiatique d'il y a 2 jours et si tu as besoin d’un conseil pour améliorer tes relations avec tes groupes de supporters je peux effectivement te faire progresser aussi (...) Ce qu'il y a de plus gênant dans l'attaque de JHE contre l'OL c'est qu'on laisse sous entendre que ls arbitres avantageraient sciemment 1 équipe au détriment d autres: cela relève évidemment de l'éthique car c faux et c 1 procès d'intention contre les arbitres👎 », a expliqué le patron de l'Olympique Lyonnais, qui va rester attentif aux éventuelles suites données à toute cette histoire.