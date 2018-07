OL : Aulas pourrait craquer, le point sur le dossier Marcelo

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Toujours pas de nouveaux venus à Lyon pendant ce marché des transferts, ce qui a le don d’agacer un peu les supporters, puisque la préparation a déjà été entamée depuis deux semaines.

Mais pour le moment, Jean-Michel Aulas ne trouve pas la perle rare, et se retrouve même attaqué. Liverpool va retenter sa chance avec Nabil Fékir, mais un danger inattendu est apparu avec l’offensive de West Ham pour Marcelo. Malgré ses 31 ans, le défenseur central intéresse au plus haut point le club londonien, qui est prêt à miser 18 ME sur lui, et lui propose un salaire rehaussé de 50 % sur trois saisons. De quoi semer le doute et même envisager une contre-attaque de l’OL, qui pourrait le prolonger d’une saison en lui augmentant son salaire.

Jean-Michel Aulas se veut toutefois prudent dans ce dossier, et selon le Daily Mail, il n’a laissé aucune place au doute à West Ham en repoussant l’offre de 18 ME pour le Brésilien. Le tabloïd anglais estime qu’il faudrait un petit effort supplémentaire pour rendre ce transfert difficilement refusable, en dépassant notamment la barre des 20 ME. A ce montant, le président de l’OL aurait du mal à retenir un joueur acheté il y a un an de cela pour 8 ME, et qui n’aura probablement plus jamais une proposition à un tel niveau dans les années à venir.