OL : Aulas pose une question cruciale après le report de TFC-OL

Dans : OL, Ligue 1, TFC.

Mardi après-midi, la LFP a officialisé le report du match Toulouse-Lyon, sur demande de la Préfecture de Haute-Garonne.

Initialement prévu samedi à 20h, le match de la 17e journée de Ligue 1 se disputera donc à une date ultérieure. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour l’OL, qui sera ainsi dans les meilleures conditions pour préparer sa finale européenne contre Donetsk. Néanmoins, Jean-Michel Aulas se demande si le report de TFC-OL, mais également de Paris-Montpellier, ne va pas poser un problème d’équité. C’est tout du moins la crainte que le président de l’OL affichait après l’annonce de cette décision, en conférence de presse.

« J'aime que les choses prévues se passent normalement. Là, il y aura changement. Peut-être toute la journée sera-t-elle annulée car il faut se poser la question de l'équité, des dates de rattrapage quand on joue les Coupes d'Europe et le calendrier est chargé. Il faut être factuel et s'incliner devant la force des événements. C'est un peu comme Kharkiv et la loi martiale (qui a justifié une délocalisation du match que doit disputer l'OL en Ligue des champions le 12 décembre ndlr). Là, ce sont les gilets jaunes et Toulouse. On va faire face et s'adapter » a regretté le président de l’Olympique Lyonnais, en attendant de savoir si l’intégralité de la 17e journée sera reportée. Ce qui n’est pas à l’ordre du jour, pour l’instant.