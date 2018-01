OL : Aulas pas loin de lancer un comité de défense des arbitres

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Antony Gautier, qui officiait samedi soir lors du match Nancy-OL, a fait hurler en accordant un penalty aux Lorrains suite à un tacle d'Houssem Aouar dans la surface. L'impact de cette erreur n'a pas été énorme puisque finalement l'Olympique Lyonnais a réussi à se sortir du piège en s'imposant à l'ultime seconde. En bon communicant, et au milieu de la polémique provoquée par la convocation de Mariano par la commission de discipline, Jean-Michel Aulas a laissé un message d'apaisement.

« Ce n’est pas possible de siffler penalty, mais il arrive de se tromper et de faire des erreurs. On sait que les arbitres ont besoin d’encouragement et Monsieur Gautier est suffisamment intelligent pour adapter la situation et ne pas se laisser abuser la prochaine fois. Car c’était un beau tacle, et dans le football si les buts à la dernière minute sont formidables, les beaux tacles sont formidables aussi », a lancé, sur Eurosport, le président de l'Olympique Lyonnais, qui sait que son club a souvent été accusé de profiter régulièrement des erreurs arbitrales. Un reproche que Jacques-Henri Eyraud avait lancé publiquement, ce qui avait déclenché une petite bataille sur Twitter à Noël. Mais Jean-Michel Aulas a visiblement décidé de jouer les philosophes.