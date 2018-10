OL : Aulas, on n'a rien cassé chez toi assure l'OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Ce fut l’un des moments chauds de la fin de saison dernière. Grâce à son beau parcours européen, Marseille s’est qualifié pour la finale de l’Europa League, qui s’est déroulé au Groupama Stadium de son ennemi lyonnais. La chanson annonçant à Jean-Michel Aulas « On va tout casser chez toi » a fait un carton, mais le directeur de la sécurité de l’OM s’est confié dans La Provence à ce sujet. Chiffres à l’appui, Thierry Aldebert a assuré que le demi-million d’euros d’amende ne représentait finalement aucune dégradation majeure de la part de fans marseillais qui se sont bien comportés selon lui.

« Parlons-en. Sur les 500 000 euros d’amendes (100 000 euros pour l’OM, et 391 000 euros de réparations à l’OL), si on retire 300 000 euros pour la toiture, visée par des fusées depuis l’extérieur, et 60 000 euros pour les lions stickés – des œuvres d’art que l’organisateur n’a pas protégées -, il reste du nettoyage commun et 103 sièges cassés sur 13 000 fans marseillais… L’OL avait provisionné 2 000 sièges en pensant que tout serait cassé. On est loin du schéma selon lequel on aurait détruit le stade… », a livré le directeur de la sécurité du club marseillais, pour qui les supporters de l’OM n’ont pas grand chose à se reprocher au niveau du comportement sur cette rencontre.