OL : Aulas ne s'en cache pas, il galère pour recruter en défense

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais souhaite se renforcer en défense centrale.

L’idée des dirigeants rhodaniens est de recruter un titulaire en puissance, à associer à Marcelo. Ces derniers jours, le nom de Yerry Mina revient avec insistance. Mais pour l’heure, difficile de savoir précisément les joueurs suivis par le récent troisième de Ligue 1. Interrogé par le journal L’Equipe, Jean-Michel Aulas a évoqué cette « chasse » au défenseur central.

« On en suit deux ou trois qui étaient à la Coupe du monde. Mais plus on vise haut, plus c’est difficile. On est en concurrence avec de très grands clubs européens » a confié le président rhodanien, qui a par ailleurs confirmé que Marcelo devrait toujours être un joueur de l’Olympique Lyonnais l’an prochain, et ce malgré l’intérêt pressant de West Ham, qui aurait offert plus de 15ME au club rhodanien pour le Brésilien. Pour rappel, l’OL a pour l’instant enregistré deux renforts au mercato : ceux de Martin Terrier et de Léo Dubois. Les supporters des Gones attendent la suite avec impatience…