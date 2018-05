OL : Aulas ne dit plus non à une vente de Tousart

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Tout jeune milieu de terrain, Lucas Tousart est néanmoins déjà devenu un élément cadre de l'Olympique Lyonnais.

Son nom avait même été murmuré pour être le capitaine la saison dernière, avant que le brassard ne revienne à Nabil Fékir. Auteur d’une saison pleine, l’ancien valenciennois a répondu aux attentes tout en se montrant à son avantage dans les matchs européens, ou avec l’équipe de France espoirs. Un parcours qui pourrait bien faire craquer l’Inter Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, le club lombard songe sérieusement à faire une offre pour récupérer le joueur lyonnais.

Un intérêt qui n’est clairement pas nouveau, car la formation italienne à Tousart dans le viseur depuis plusieurs mois. En revanche, Jean-Michel Aulas ne serait pas si opposé que cela à son départ, en cas de très belle proposition. Ainsi, le quotidien sportif italien affirme que le président lyonnais est à l’écoute, à condition que les négociations débutent à 25 ME. Un joli pactole pour un joueur recruté en 2016 pour 3,5 ME, même si cela fragiliserait clairement un secteur où Tousart, Aouar et Ndombélé ont laissé entrevoir de très belles promesses pour l’avenir de l’OL cette saison.