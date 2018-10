OL : Aulas ne décolère pas à cause de ce gâchis

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, l'Olympique Lyonnais fêtera ses retrouvailles avec la Ligue des champions dans un Groupama Stadium totalement vide, l'UEFA ayant sanctionné le club rhodanien après les débordements de la saison passée. Alors, avant ce match qu'il attendait avec énormément de bonheur, surtout après la victoire à Manchester City, Jean-Michel Aulas ne cache pas sa désolation. Outre le fiasco financier (6ME), le président de l'OL regrette surtout que le stade lyonnais construit pour accueillir des rencontres de ce standing soit totalement vide en raison du comportement de certains supporters rhodaniens.

Et c'est ce que Jean-Michel Aulas a confié dans Le Progrès. « Nous allons vivre un match très particulier. Nous jouerons chez nous, devant des travées vides. Il est évident que nous n’avons pas fait ce stade pour ça. Nous allons perdre plusieurs millions d’euros, c’est un préjudice énorme, et c’est également un énorme handicap sur le plan sportif », constate le patron de l'Olympique Lyonnais, qui la semaine passée a annoncé qu'il voulait faire le ménage au sein de ses tribunes. La vision d'un stade vide mardi soir va probablement le motiver encore plus pour mettre en oeuvre ce plan tant attendu par ceux qui estiment que l'OL traîne comme un boulet quelques-uns de ses supporters.