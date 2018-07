OL : Aulas n'a rien pu faire, ce jackpot financier lui passe sous le nez

Dans : OL, Mercato, Serie A.

En ce qui concerne la vente de ses joueurs, l’Olympique Lyonnais est en général très bien avisé avec les clauses et les intéressements sur les futures transactions.

Cela rapporte généralement très gros au club rhodanien, et même la vente d’Alassane Pléa de Nice au Borussia M’Gladbach en ce mois de juillet a permis à l’OL de récupérer 5 ME. En revanche, et ce n’était pas forcément évident à prévoir, Lyon est indirectement en train de faire une mauvaise affaire avec Nicolas Nkoulou. Décevant dans le Rhône, le défenseur camerounais avait été prêté au Torino la saison passée. Il y a été très solide, et le club du Piémont s’est empressé de lever l’option d’achat fixée à 3,5 ME.

Une rentrée d’argent non négligeable pour l’OL, surtout pour un jouer arrivé librement après la fin de son contrat à l’OM. Mais la suite de la carrière du Lion Indomptable pourrait donner quelques regrets, puisqu’a peine acheté par le « Toro », Nkoulou est déjà courtisé par le FC Séville. Et le club andalou, qui n’a pas réussi à finaliser l’arrivée de Duje Caleta-Car, a effectué une première offre à 4 ME pour récupérer l’ex-Lyonnais. Celle-ci a été refusée, car le Torino est également sollicité par West Ham et Newcastle, et compte, selon Estadio Deporivo, en récupérer… 15 ME. Une requête peut-être exagérée mais qui démontre que, sur le dos de l’OL, le club italien va faire une jolie culbute financière avec Nicolas Nkoulou.