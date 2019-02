OL : Aulas mort de rire de la réponse du PSG à son attaque

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Ce samedi, Jean-Martial Ribes, le directeur de la communication du Paris Saint-Germain avait répondu au feu incessant des critiques de Jean-Michel Aulas depuis quelques jours. Mais cela ne suffit pas à faire taire l'Olympique Lyonnais qui ce samedi soir a répondu à cette réponse, histoire de ne pas laisser le PSG avoir le dernier mot.

« L’Olympique Lyonnais a lu avec amusement les déclarations pleines de conviction du directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes, qui témoigne d’un réel intérêt pour la communication de Jean-Michel Aulas qui l’en remercie. Jean-Martial Ribes explique que le budget 2018/2019 de son club serait de 40 % inférieur aux 700 à 800 M€ dont il a été fait référence et il propose pour étayer sa position d’envoyer le rapport d’activité du PSG. L’Olympique Lyonnais le remercie de cette initiative et serait très intéressé que le directeur financier du PSG fasse l’exégèse de la présentation du budget 2018/2019 et explicite les propos de son directeur de la communication.

Pour l’instant, l’Olympique Lyonnais se réfère tout simplement aux comptes sociaux de l’exercice 2017/2018 déposés par le PSG au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, disponible librement pour toute personne qui en fait la demande, et qui font état d’un cumul de charges de 625 M€ pour l'exercice 2017/2018. Il n’est donc pas utopique d’envisager que pour l’exercice en cours 2018/2019, le montant des charges cumulées du PSG se situe bien entre 700 et 800 M€, puisque les comptes du PSG intègrent désormais entre autres les montants des transferts de Kylian Mbappé (seulement prêté en 2017/2018), de Juan Bernat et Thilo Kehrer, arrivés cet été et, enfin, de Leandro Paredes (pour 47 M€, soit 75 % du budget moyen des clubs de L1).

L'Olympique Lyonnais précise par ailleurs à Monsieur Jean-Martial Ribes qui le sait certainement, que l'actionnaire chinois d'OL Groupe est un fonds d'investissement privé en rien comparable avec les fonds d'Etat qui investissent parfois de manière excessive dans le contexte social et économique français, et que ce fond privé a décidé d’investir dans une société OL Groupe cotée en bourse qui publie ses comptes de façon très transparente.

OL Groupe tient également à rappeler publiquement puisqu’il est côté en bourse, que le sujet principal demeure l’équilibre compétitif du championnat de France qui donne accès aux ressources très importantes que procure l’UEFA par le biais de la participation des clubs à la Champions League, et alors que la France n’a que 2 places garanties (dont une actuellement trustée par le PSG) plus une 3ème hypothétique. Par ailleurs, la baisse significative des audiences télévisées peut peut-être aussi témoigner d’une lassitude au regard de la domination écrasante du PSG.

L'Olympique Lyonnais rappelle enfin que le club et son Président Jean-Michel Aulas apprécient particulièrement les dirigeants du PSG sur les plans humain et professionnel. Le Président de l’Olympique Lyonnais qui a ainsi souvent fait l’éloge de Nasser Al-Khelaïfi sans pour autant partager sa conception de l’équilibre financier, a notamment soutenu avec conviction la nomination de Nasser Al-KheIaïfi comme 2ème représentant de l’ECA au Comité Exécutif de l’UEFA et il est certain que le Président du PSG saura défendre la position de la France et donc de tous les autres clubs français », indique, dans ce très long communiqué l'Olympique Lyonnais. Heureusement, dans 24 heures, ce sera sur la pelouse du Groupama Stadium que l'OL et le PSG pourront s'expliquer sportivement, et on oubliera bien vite cette joute épistolaire.