OL : Aulas met une énorme pression sur Genesio avant OL-Monaco

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Après la trêve internationale, l'Olympique Lyonnais reprendra le chemin de la Ligue 1 avec la réception au Groupama Stadium de l'AS Monaco. Et pour l'OL, 8e de Ligue 1 après la 9e journée, ce match a clairement une grosse importance. Même s'il ne menace pas son entraîneur, Jean-Michel Aulas a tout de même clairement fait savoir que cette rencontre face au champion de France en titre était crucial. Un message pour direct pour Bruno Genesio et ses joueurs.

Et via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais reste optimiste, mais il est bien conscient que son équipe ne doit plus perdre de temps. « @OL en championnat -3 pts sur le 3ème OM en L1, et - 2 pts en E League par rapport au 1er Bergame qui fait match nul contre la Juve ! bcp de nuls cette année mais 1 seule défaite/10 matchs à Paris, L’an dernier, nous en étions déjà à 4 . Le prochain match contre Asm sera déterminant », annonce très clairement Jean-Michel Aulas, qui sera donc très attentif au résultats de l'Olympique Lyonnais face au club de la Principauté. De là à imaginer du mouvement en cas de défaite...