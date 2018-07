OL : Aulas met un stop à deux énormes départs au mercato

Dans : OL, Mercato.

Tout proche de rejoindre Liverpool avant le début de la Coupe du monde, Nabil Fékir a eu un bon de sortie, qui n’est visiblement plus valable.

Comme Jean-Michel Aulas l’avait fait pour Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le président lyonnais avait accepté de discuter de son départ avec un club de son choix, à savoir Liverpool. Mais les négociations se sont très mal passées, et cette annulation de son transfert n’est pas forcément que partie remise. Interrogé sur RMC, Aulas a expliqué que pour lui, il ne serait plus question d’un départ pour le capitaine de l’OL. Et cette indication très forte est aussi valable pour Tanguy Ndombélé, que l’on annonce suivi de près par des clubs anglais.

« Nabil sera, je le pense, à l’OL la saison prochaine. J’ai presque une relation père-fils avec mes joueurs. Je lui avais donné la possibilité de partir à Liverpool parce que c’était son club mythique. Je l’avais fait avec Tolisso (au Bayern) et Umtiti (au Barça). C’est notre capitaine, et c’est le souhait du coach de le garder. Pour Ndombélé, on n’a pas eu d’offre pour lui. Même s’il intéresse des clubs. Il sera avec nous l'année prochaine, comme l'ensemble du milieu de terrain de l'année passée. On ne va pas laisser partir nos meilleurs joueurs », a expliqué un Jean-Michel Aulas qui sait très bien que la vente de Ndombélé paraitrait prématurée un an seulement après son arrivée. Pour Nabil Fékir en revanche, il faudra certainement voir avec le principal intéressé après le Mondial, lui qui se voyait déjà avec le maillot de Liverpool sur les épaules.