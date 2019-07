OL : Aulas met tout le monde KO avec cette autre offre XXL en Italie

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Si l’Olympique Lyonnais a clairement pris l’accent brésilien cet été avec les arrivées de Juninho et Sylinvho dans l’organigramme, ainsi que Jean Lucas et Thiago Mendes dans l’effectif, le club lyonnais se tourne clairement vers la Serie A en ce moment.

Le transfert de Joachim Andersen est très bien parti après l’accord trouvé avec la Sampdoria, et ce n’est pas fini. En effet, Gianluca Di Marzio, toujours bien informé quand il s’agit de négociations en Italie, annonce que l’OL a effectué une offre ferme pour obtenir les services de Jordan Veretout. L’ancien nantais s’est fait remarquer après sa très belle saison à la Fiorentina, et a fait comprendre son intention de rester dans le Calcio, même en cas de transfert.

Mais à l’heure actuelle, la proposition lyonnaise est la plus élevée, et de loin, par rapport aux autres candidats italiens à sa venir. Autant dire que la Viola va lui demander de regarder de plus près l’idée de rejoindre Lyon. Car si la Roma et le Milan AC ont approché les 20 ME pour récupérer le milieu de terrain, Jean-Michel Aulas a lui fait une proposition atteignant les 25 ME. Il est vrai que la vente de Ndombele après celle de Mendy autorise l’OL a faire quelques folies. Et visiblement, le club rhodanien ne s’en prive pas.