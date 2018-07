OL : Aulas met les choses au clair, il cherche un titulaire en défense

Dans : OL, Mercato.

Questionné sur le mercato estival de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fait quelques confidences à propos du dossier du défenseur central.

En vue de la saison prochaine, et pour ne pas rater son retour en Ligue des Champions, le club rhodanien se doit d'avoir un groupe ultra-compétitif. Pour cela, Lyon compte bien garder ses meilleurs éléments, comme Fekir, Memphis ou Aouar, tout en renforçant les postes plus faibles. Le principal besoin se trouve en charnière centrale, où l'OL est à découvert depuis le départ de Mouctar Diakhaby à Valence, même si Marcelo, potentiellement sur le départ, Morel, Mapou et Solet peuvent faire l'affaire. Mais ce n'est clairement pas suffisant dans l'esprit de Bruno Genesio, qui souhaite recruter un international comme l'a récemment fait l'OM avec Duje Caletar-Car. Sauf que Jean-Michel Aulas prendra avant tout son temps afin de faire le bon choix, car il veut un élément qui apporte un plus à son effectif, et pas un simple complément.

« Si c’est de notre souhait, il y aura une recrue avant le début de saison. Maintenant, on ne peut pas non plus se permettre de prendre des joueurs qui soient inférieurs à ceux qui sont en place. On a l’envie de faire, mais on ne le fera que si cela apporte un plus. Plus on vise haut, plus c’est difficile financièrement, mais également au niveau de l’attractivité. Nous sommes en concurrence avec de très grands clubs européens. Dede (Corinthians) ? Ce n’est pas la priorité, mais il fait partie des gens qu’on a supervisé. Flo Maurice est allé spécialement au Brésil pendant dix jours, mais on a d’autres pistes devant », a lancé, sur le site But, le président lyonnais, qui s'apprête donc à trouver la perle rare à l'étranger, vu que la piste menant à Yerry Mina (FC Barcelone) est notamment réelle, au contraire de celle de Lucas Verissimo (Santos).