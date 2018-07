OL : Aulas met le feu au mercato et annonce deux arrivées !

Dans : OL, Mercato.

Présent à la fois en Russie pendant la Coupe du monde, mais aussi à Lyon pour la reprise de l’entrainement, Jean-Michel Aulas vit un été très agité.

Après le dossier Nabil Fékir avant le Mondial, le président lyonnais prospecte en Russie et ne le cache pas. Sur RMC, le dirigeant rhodanien a clamé haut et fort que son séjour au Mondial avait été productif, et pas seulement avec le bon parcours des Bleus. Jean-Michel Aulas a ainsi expliqué qu’il avait négocié et trouvé un accord pour faire venir deux joueurs mondialistes qui n’étaient plus en course à l’heure actuelle.

« On suit deux joueurs attentivement. On a pu les observer et les rencontrer parce que les responsables des sélections sont ouverts. On va les recruter dans les jours qui viennent, et ils ne sont plus à la Coupe du monde actuellement », a fait savoir un JMA qui a parfaitement caché son jeu jusqu’à présent dans ces deux dossiers, puisque le nom de ces deux joueurs est pour le moment resté secret.