Dans : OL, Ligue 1.

En marge de la victoire de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'a pas échappé à une question sur son récent coup de pression sur Bruno Genesio. Le président de l'OL a en effet annoncé en début de semaine qu'il ferait un point sur la situation après le derby à Saint-Etienne dans un peu moins d'un mois. Si Jean-Michel Aulas a confirmé ce bilan à venir, il a également fait part de son soutien très ferme à son entraîneur si décrié.

Dans l'esprit du patron de l'Olympique Lyonnais, les choses sont claires. « On est au début du championnat et on va avoir une série de quatre matches dont le dernier à Saint-Etienne et on sait que pour les Lyonnais c’est très important. Il y aura aussi au milieu les deux matches de Coupe d’Europe contre Everton. Et donc on saura après le match contre Saint-Etienne et ceux contre Everton où on en est en championnat et en Europa League. L’objectif c’est de bien faire en finissant sur le podium en championnat et aussi d’être qualifié pour l’Europa League. Donc ce sera l’idéal de faire le point après ces rendez-vous (...) Cela ne sert à rien de dire qu’on gardera toute sa vie un entraîneur alors que par définition les choses peuvent évoluer. Et à l’inverse dire qu’on va s’en séparer si on n’a pas x points à telle date c’est aussi méconnaître la gestion d’un club. Il faut analyser la qualité du jeu, l’enthousiasme, le fait que les joueurs adhèrent...et l’adhésion est totale. L’OL est un grand club avec de belles installations et un entraîneur qui maîtrise son sujet vis à vis des joueurs. Je préfère qu’il maitrise son jeu et son système avec ses joueurs qu’avec les médias (...) j’ai une confiance absolue en Bruno Genesio », a très fermement fait savoir Jean-Michel Aulas, qui ne laisse planer aucun doute concernant son désir de conserver son entraîneur.