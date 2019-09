OL : Aulas lui colle la pression, Sylvinho reste zen...

Dans : OL, Ligue 1.

« La confiance en Juninho et Sylvinho est totale… mais elle n’exclue pas le contrôle. Il faut des résultats ». Présent à la cérémonie FIFA The Best à Milan lundi soir, Jean-Michel Aulas a mis un coup de pression à son entraîneur Sylvinho, qui traverse une crise de résultats à la tête de l’Olympique Lyonnais. Assurément, le déplacement à Brest mercredi devient périlleux. Tout autre résultat qu’une victoire placerait le coach brésilien dans une situation très inconfortable. Mais en conférence de presse ce mardi, l’ancien adjoint de Tite s’est voulu rassurant et plutôt zen devant les journalistes.

« J’ai confiance en mon président. Il est toujours présent. Il a construit un très grand club. Il me fait confiance. Je me préoccupe juste du prochain match… Toutes les équipes, qui enchaînent 2-3 mauvais matchs, doutent. J’adore le football et forcément je veux que mes joueurs jouent pour gagner. Je ne suis pas fou. Il faut changer la mentalité des joueurs. Il ne faut pas que nos joueurs doutent. Il faut simplement gagner les matchs pour que les joueurs gagnent en confiance » a commenté l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, dont les choix seront observés alors que sa tactique ultra-défensive contre le Paris Saint-Germain a suscité un grand nombre de critiques.