OL : Aulas lance un message énorme, Lyon peut rêver !

Dans : OL, Ligue 1.

Dans la foulée de la victoire arrachée vendredi soir par l'Olympique Lyonnais à Bordeaux, Jean-Michel Aulas était clairement soulagé et euphorique, le patron de l'OL étant conscient de l'importance de ce succès dans la course au podium. Alors, lorsqu'il a fait face à la presse, JMA a accepté de parler du futur successeur de Bruno Genesio, avouant vouloir frapper très fort afin de ramener un des titres majeurs à Lyon. Confiant qu'à 70 ans, il voulait absolument renouer avec une couronne avant de partir, Jean-Michel Aulas a vendu du rêve.

Et le président de Lyon de ne se fixer aucune limite. « Blanc, Mourinho, Juninho, tous les noms cités sont susceptibles d'intéresser l'institution. Mourinho ? J'adorerais. S'il manque de l'argent ? Non, je ne pense pas. On a la possibilité de faire ce qu'on souhaite faire. On ne se refusera rien si c'est possible et si les entraîneurs ont envie de venir. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont envie de venir. De manière confidentielle, on verra le futur sans que l'environnement ne nous gêne. Dans la liste, il y a des noms de grande qualité. Pour le coach on ne fera rien avant le match de Lille, je l'ai dit. Ça ne nous empêche pas de réfléchir et de prendre des contacts de manière secrète. Vous ne pourrez pas trouver. Vous aurez des idées certainement pas idiotes mais je ne vous dirai pas si c'est juste ou pas juste. Pour pouvoir être efficaces et faire ce qu'il manque à Lyon, il faut absolument que ce soit confidentiel. On a envie de frapper un grand coup donc vous risquez de ne pas trouver », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui veut marquer les esprits, mais également brouiller les cartes. Et c'est réussi.