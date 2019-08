OL : Aulas lâche un indice sur la fin du mercato lyonnais

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Très actif en début de mercato, l’Olympique Lyonnais n’a pas traîné pour s’attacher les services de Jean Lucas, Joachim Andersen, Thiago Mendes ou encore Youssouf Koné. Après une période de trêve sur le marché des transferts, le club rhodanien pourrait bien repasser à l’offensive dans les prochains jours. Sur OL-TV, Juninho avait indiqué que le renfort d’une recrue supplémentaire était envisageable. Dans les colonnes de L’Equipe, Jean-Michel Aulas a abondé dans le sens de son directeur sportif.

« On a demandé à Florian Maurice (le responsable du recrutement) de continuer à regarder » a indiqué le président de l’Olympique Lyonnais au quotidien national, avant de conclure. « On a la possibilité de faire quelque chose encore ». Reste désormais à voir à quel poste l’OL souhaitera se renforcer, alors que Juninho a maintenu le mystère à ce sujet lundi. Ces derniers jours, c’est principalement la venue d’un milieu de terrain qui fait parler suite à la vente de Nabil Fekir au Bétis Séville, et cela même si l’OL possède déjà plusieurs joueurs dans ce secteur de jeu (Lucas, Mendes, Diop, Caqueret, Tousart, Aouar). Une chose est sûre, le mercato lyonnais n’est pas clos…