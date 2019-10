OL : Aulas lâche 90ME au mercato, le bilan est effrayant

Dans : OL, Ligue 1.

C'est dans la peau du 17e de Ligue 1 que l'Olympique Lyonnais se réveille ce lundi. Et le constat est terrible pour l'OL où les renforts estivaux, achetés très chers, n'apportent pas grand-chose.

Samedi, face à une formation de Dijon qui n’a rien d’un ogre de la Ligue 1, le seul renfort de l’Olympique Lyonnais du mercato estival aligné par Rudi Garcia au coup d’envoi était Thiago Mendes. Un joueur qui, sans être désagréable avec lui, a été totalement transparent avant d’être remplacé par une autre recrue de l’été, Jeff Reine-Adélaïde. Sur le banc de touche, on comptait Joachim Andersen, Jeff Reine-Adélaïde et Youssouf Koné, tandis que Jean Lucas était lui dans les tribunes du Groupama Stadium. De quoi forcément laisser dubitatif concernant la pertinence des acquisitions de l’OL lors du récent marché des transferts.

Car c’est une évidence, les 90ME dépensés par Jean-Michel Aulas au mercato n’ont strictement rien apporté de plus à l’Olympique Lyonnais cette saison, seul Jeff-Reine Adélaïde ayant montré des choses très positives, ce qui ne suffit pourtant pas à en faire un titulaire indiscutable aux yeux de Sylvinho et désormais de Rudi Garcia. Les regards sont donc tournés vers la cellule recrutement et Juninho, car si le président de l’OL a reconnu dimanche que des changements pourraient intervenir dans l’effectif cet hiver, les décideurs lyonnais n’ont pas intérêt à se planter une nouvelle fois. La patience de Jean-Michel Aulas et des supporters du club de la capitale des Gaules a des limites, et elles sont presque déjà atteintes.