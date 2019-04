OL : Aulas, la famille Bayern… Sagnol a refusé l'offre sans hésiter

Dans : OL, Bordeaux, Ligue 1.

A la recherche du successeur de Bruno Genesio, l’Olympique Lyonnais ne fera sûrement pas appel à Willy Sagnol.

L'entraîneur de 42 ans ne remplit pas totalement les critères de Jean-Michel Aulas. Mais surtout, sa cote a chuté depuis l’époque où le président du club rhodanien l’avait sollicité. Avant de choisir les Girondins de Bordeaux en 2014, l’ancien latéral droit avait effectivement reçu une offre de l’OL. Une proposition refusée par Sagnol, notamment à cause de la réputation de JMA.

« Si j'aurais aimé avoir un président comme Jean-Michel Aulas ? En tant que joueur, oui. En tant qu’entraîneur… Mais avant d’aller entraîner à Bordeaux, la première offre que j’ai reçue venait de Lyon, a raconté l’ex-sélectionneur des Bleuets à GQ. C’était une offre qui ne se refusait peut-être pas pour un jeune entraîneur, je l’ai pourtant fait. Car je trouvais à Bordeaux le climat familial que je recherchais. »

Sagnol ne regrette rien

Autre raison possible, le passé de Sagnol né et formé à Saint-Etienne. « Non. Je suis un professionnel. Mon club de cœur et de naissance, oui, c’est Saint-Etienne, et personne ne me l’enlèvera jamais. Mais j’ai refusé parce que j’ai évolué une grande partie de ma carrière au Bayern Munich où il y avait une grande culture familiale. Et je retrouvais ça à Bordeaux », a démenti le consultant, qui ne regrette absolument pas sa décision.

« Pas du tout. Parce que j’ai beaucoup appris, a-t-il répondu. J’ai fait presque deux ans. La première saison a été pour moi, et pour beaucoup d’observateurs, très bonne. Nous avons "surperformé" par rapport à l’effectif. Nous avons même été européens avec des jeunes joueurs, les investissements étaient assez faibles. Je crois que le plus gros transfert était de l’ordre de quatre millions d’euros… C’est presque ridicule. La deuxième année, en revanche... Avec la Coupe d’Europe, notre effectif était trop juste, et l’expérience des joueurs aussi. » Aujourd’hui, pas sûr que Sagnol refuserait une nouvelle offre de Lyon...