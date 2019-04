OL : Aulas l'a reçu dans un café parisien, un acteur déjà sous le charme...

Dans : OL, Ligue 1.

Rien de tel qu'un bon coup de gueule d'une personnalité pour faire bouger les choses. Auteur d'une chronique plutôt acide sur Jean-Michel Aulas, que Jérémy Lopez avait droit à un rendez-vous de toute urgence avec le patron de l'Olympique Lyonnais dans un café parisien. Et visiblement JMA a trouvé les bons mots pour convaincre l'acteur de la Comédie Française, lequel a reconnu que le président de l'OL n'était pas aussi déconnecté de la réalité qu'il le pensait initialement.

Via Twitter, Jérémy Lopez a évoqué ce long entretien avec Jean-Michel Aulas. « A la sortie de la rencontre proposée par Jean-Michel Aulas, je ne m'attendais pas à une écoute si fine et pertinente. Nous avons pu échanger en tête à tête pendant plus de deux heures. J'ai pu exprimer encore plus en détail la démarche de ma tribune (que je soutiens encore aujourd'hui) et cet échange a été vraiment passionnant. Il n'a pas cherché à me faire changer d'avis, je le dis pour les plus sceptiques. Ce fut, je l'espère, très constructif et instructif pour nous deux. J'ai eu la preuve que le dialogue était encore possible et que le ressenti des amoureux du club , quel qu'il soit, avait encore une importance pour JMA et je l'en remercie. Nous nous sommes retrouvés sur une envie commune : que l'OIympique Lyonnais retrouve les sommets. L'avenir nous le dira ... », a confié, via Twitter, cet acteur et supporter inconditionnel de l'Olympique Lyonnais. De son côté, Jean-Michel Aulas s'est lui aussi réjoui de cette rencontre dont il avoue avoir retenu quelques leçons.