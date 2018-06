OL : Aulas l'a convaincu, Aouar va prolonger à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Révélation de la saison en Ligue 1 et déjà courtisé par de nombreux clubs dont Liverpool, Houssem Aouar va prolonger à Lyon selon les informations du journal L’Equipe. Effectivement, le milieu de terrain de 19 ans devrait rapidement signer un nouveau bail qui le liera au club rhodanien jusqu’en juin 2023. Selon le quotidien national, le Lyonnais aurait été convaincu par Jean-Michel Aulas, ce dernier s’étant montré rassurant sur le mercato à venir et sur les moyens du club. L’officialisation de cette bonne nouvelle devrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine et Houssem Aouar va faire un bon significatif dans la grille des salaires de l’OL.