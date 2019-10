OL : Aulas jette un grand froid sur la piste Laurent Blanc

Dans : OL, Ligue 1.

En pleine tournée médiatique, Jean-Michel Aulas était invité sur le plateau de la Chaine L’Equipe.

Il a fait le tour de l’actualité, mais a surtout évoqué le dossier du futur nouvel entraineur de Lyon. Laurent Blanc est le grand favori à la succession de Sylvinho, mais par plusieurs petits rappels, le président de l’OL a fait comprendre qu’il ne ferait pas ce choix dos au mur. La preuve, s’il a confirmé avoir rencontré le technicien cévenol, il a aussi expliqué avoir des contacts ailleurs, et a mis un coup de pression sur l’ancien coach du PSG. Son duo avec Jean-Louis Gasset serait un plus, même si ce dernier n’a pas spécialement envie de reprendre, et qu’il vient surtout de passer chez les Verts avec une certaine réussite il y a encore très peu de temps. Cela n’a pas empêché JMA de lancer un pavé dans la mare.

« Si Jean-Louis Gasset accompagne Laurent Blanc, ça donne évidemment plus de consistance à la candidature de Laurent Blanc », a ainsi confié le dirigeant rhodanien, qui sait très bien que les compétences de Gasset sont reconnues dans le milieu, et que son passage très remarqué chez le voisin stéphanois a confirmé tout le bien que pouvait faire le technicien à un groupe. En attendant, c’est surtout avec Laurent Blanc qu’Aulas et Juninho discutent en ce moment. Reste à savoir si la présence ou non de Gasset sera un point d’achoppement ou non.