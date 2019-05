OL : Aulas hésite, Laurent Blanc pose son CV à Barcelone

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Officiellement en quête d’un entraineur pour la saison prochaine, Jean-Michel Aulas sait parfaitement qu’il s’agit du premier mouvement à finaliser avant de construire le reste de l’effectif. Plus facile à dire qu’à faire car le dirigeant rhodanien prospecte toujours afin de trouver le technicien capable de remplir tous les critères. Le nom de Laurent Blanc revient régulièrement, l’ancien coach du PSG étant avide de reprendre le travail après une longue pause à la fin de son aventure parisienne, qui date déjà de 2016. Mais rien ne bouge entre Rhône et Saône et le « Président » ne s’interdit rien.

La preuve, Canal+ annonce qu’il fait partie des candidats à la succession d’Ernesto Valverde, dont le deuxième échec cuisant en Ligue des Champions risque de lui coûter sa place. Pour le remplacer, les premiers noms fusent et celui du champion du monde 1998 figure en bonne place, lui qui a évolué au FC Barcelone, et a proposé un style de jeu léché avec le PSG, ce qui ne laisse donc pas indifférent en Catalogne. Même cas de figure pour Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam), annoncé comme le possibilité futur entraineur du Bayern Munich, mais qui intéresse aussi le FC Barcelone, tout comme un autre ancien coach de Ligue : Oscar Garcia, brièvement passé par Saint-Etienne en début de saison dernière.