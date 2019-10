OL : Aulas futur président de la FFF ? Sa réponse bizarre

Dans : OL, Equipe de France.

Sous la pression d’une mauvaise série de résultats, Jean-Michel Aulas a retrouvé le devant de la scène à l’Olympique Lyonnais.

Compte tenu du fait que son club rhodanien n’est que quatorzième de la Ligue 1 avec une unité d’avance sur la lanterne rouge après neuf journées, le président a quelque peu repris les rênes, contraint et forcé. L’été dernier, il avait pourtant décidé de laisser tous les pouvoirs sportifs dans les mains de Juninho. Mais vu que le directeur sportif a échoué dans sa première mission, avec Sylvinho, Aulas a repointé le bout de son nez. Malgré tout, le boss de l’OL veut quand même rester à l’écart, et a récemment dit que le choix du prochain entraîneur serait dicté par Juni. Une façon de responsabiliser son dirigeant brésilien, et de se diriger petit à petit vers une fin de règne à Lyon ? À voir, mais en attendant, la rumeur selon laquelle Aulas brigue un mandat à la tête de la FFF continue de circuler.

« Maintenant, je suis un homme libre. J’ai fait beaucoup de choses. J’interviens à l’UEFA, à la FIFA, à l’ECA. Les choses du football m’intéressent. Mais aujourd’hui, je ne suis pas intéressé par le poste de président de la Fédération. Même si on vient me chercher ? Ce sera différent », a lancé, sur La Chaîne L’Equipe, le président de l’OL, qui attendra sûrement que son Lyon soit parfaitement géré sans lui avant de viser le plus beau fauteuil du football français.