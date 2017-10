OL : Aulas forfait deux matches à cause d'une opération

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas ne s'économise pas, le président de l'Olympique Lyonnais étant actif 100% de son temps, que ce soit dans son rôle de patron de l'OL, mais également dans le cadre de ses nombreuses activités professionnelles. Cependant, Le Progrès annonce que Jean-Michel Aulas va devoir mettre le clignotant pendant quelques temps.

En effet, le dirigeant lyonnais, âgé de 68 ans, doit se faire opérer d'un pied la semaine prochaine et cela va l'empêcher de se déplacer avec son équipe d'abord à Everton en Europa League jeudi prochain, puis le dimanche suivant à Troyes. Une double absence rarissime pour Jean-Michel Aulas, qui bien évidemment regardera l'Olympique Lyonnais à la télévision et fera part de ses analyses via Twitter. Avec un patron 2.0, Bruno Genesio et ses joueurs ne sont jamais réellement abandonnés...