OL : Aulas forcé par Fékir à faire un cadeau à Liverpool ?

Tout proche de signer à Liverpool il y a une semaine de cela, Nabil Fékir a finalement vu les négociations à son sujet capoter.

L’Olympique Lyonnais s’est prononcé clairement sur la fin des discussions avec le club anglais, en raison donc d’un désaccord majeur. La visite médicale est au cœur de ces crispations, avec des changements dans les propositions des Reds en raison de doutes sur l’état du genou de l’international français. Le dossier semble toutefois loin d’être totalement refermé, surtout que le gaucher se voyait déjà avec le maillot de Liverpool sur les épaules. Et c’est toujours le cas selon les révélations du Mirror, qui assure que Nabil Fékir n’a toujours aucun doute sur le fait que les deux clubs vont finir par trouver un accord sur son transfert.

Et, après la Coupe du monde, le capitaine lyonnais serait même prêt à demander une faveur à son président, en estimant que ce dernier pouvait faire un petit effort pour baisser ses prétentions et parvenir à un accord avec le club de la Mersey. Liverpool compte en tout cas dessus, et les discussions entre Jurgen Klopp et Nabil Fékir semblent avoir fait pencher définitivement la balance dans l’esprit du joueur, qui ne se voit pas autre part que chez le finaliste de la dernière Ligue des Champions.