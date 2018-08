OL : Aulas explique pourquoi ce tirage est vraiment incroyable pour Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après le tirage au sort de la Ligue des Champions : « Ce tirage est dans la moyenne de cette Ligue des Champions, qui a un niveau très élevé. Il y avait pire. On ne veut pas rester en rade dans ce groupe. Malgré plus de 100 matchs européens disputés à Lyon, on n'a jamais joué contre ces équipes. C'est incroyable. Man City fait figure d'épouvantail. Donestk et Hoffenheim sont de notre niveau. Il faudra gagner les matchs contre ces deux équipes pour se qualifier. On veut aller en huitièmes de finale pour les supporters et l'image du club, qu'on cherche à repositionner dans les meilleurs clubs à travers l'Europe. Le Groupama Stadium ? On a des supporters fantastiques. Il sera plein si l'UEFA le permet. On veut faire des gros résultats chez nous », a-t-il lancé sur RMC.