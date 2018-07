OL : Aulas et Genesio ont déjà mis les pendules à l'heure

Dans : OL, Ligue 1.

C'était la rentrée des classes à l'Olympique Lyonnais lundi, et à cette occasion Jean-Michel Aulas était revenu spécialement de Russie, le président de l'OL suivant l'équipe de France depuis le début du Mondial dans le cadre de ses fonctions à la FFF. Mais le patron lyonnais connaît l'importance de ce premier rendez-vous, notamment parce que Bruno Genesio accueillait Martin Terrier et Léo Dubois, les deux premiers renforts de l'Olympique Lyonnais au mercato.

Evoquant cette reprise, Jean-Michel Aulas fait quelques confidences. « On a fait un discours avec le coach pour expliquer ce que l’on attendait cette saison et tout ce qu’on allait leur offrir pour les mettre dans les meilleures dispositions. On va d’ailleurs proposer un staff élargi et une organisation différente entre les deux groupes pro et Pro 1-2. J’ai eu aussi l’occasion de croiser et d’échanger avec nos deux premières recrues, Martin Terrier et Léo Dubois. L’important est de les mettre dans les meilleures dispositions et qu’ils se sentent bien chez nous car cela aura une influence évidente sur leurs performances individuelles », a expliqué, sur OL-TV, Jean-Michel Aulas.