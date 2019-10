OL : Aulas et Garcia à Lyon, c'est l'amour fou !

Dans : OL, Ligue 1.

Mi-octobre, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais prenaient la décision de nommer Rudi Garcia afin de succéder à Sylvinho. Un choix surprenant qui n’a pas fait l’unanimité auprès des supporters rhodaniens après l’aventure contrastée du technicien français à Marseille. Trois matchs plus tard (1 nul, 1 défaite et 1 victoire), la majorité des fans de l’OL n’ont pas changé d’avis. Jean-Michel Aulas, lui, est persuadé qu’il a effectué le meilleur choix possible comme il l’a indiqué à RMC Sport.

« C'est un garçon très professionnel qui a été choisi car il a plus de 500 matchs en première division à son actif, plus de 80 matchs de Coupe d'Europe. Et on sait qu'on est engagé sur les deux tableaux, donc il fallait quelqu'un de performant. Il faut déconnecter le résultat sportif de l'instant. On peut perdre un match de Tennis et gagner le tournoi suivant. Ça apporte de l'humilité de ne pas gagner tous les matchs et d'avoir des difficultés. Mais la capacité des managers, c'est d'anticiper et de résoudre les problèmes pour être positionné à la ligne d'arrivée. Et à la fin, l'OL le sera » a prévenu Jean-Michel Aulas, déjà sous le charme de Rudi Garcia dans la capitale des Gaules.