OL : Aulas est un génie du mercato et c'est un agent qui le dit !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a profité de ce mercato d'hiver pour préparer son marché estival des transferts. Et en allant chercher des jeunes joueurs français, l'OL continue sa stratégie, même si le club rhodanien a prouvé l'été dernier qu'il avait les moyens de pêcher du lourd. Evoquant cette tactique mise en place par Jean-Michel Aulas, un des plus importants agents français avoue que l'Olympique Lyonnais a fait un choix malin et excellent.

« Je trouve que ce que fait Lyon depuis quelques années en matière de recrutement est remarquable. Alors certes peu de joueurs sont arrivés à l’OL lors de ce mercato d’hiver, mais ils posé les pierres pour la saison prochaine avec Terrier, qui va prendre de l’expérience à Strasbourg, avec Léo Dubois, qui s’est montré à son avantage à Nantes depuis deux ans. Mais vraiment Lyon travaille remarquablement bien. Quand vous pensez qu’ils sont allés chercher Ndombele et Mendy en Ligue 2, et Tousart aussi il y a un peu plus longtemps. Ce que fait Jean-Michel Aulas est génial, sous l’impulsion de Florian Maurice, alors que de nombreux clubs français n’osent pas le faire, à savoir aller chercher des joueurs avec un très fort potentiel dans les étages inférieurs. En plus ce choix est payant », a confié, sur Eurosport, Christophe Hutteau, qui n'est pas l'agent des joueurs recrutés par l'OL en ce mois de janvier, ce qui fera taire les mauvaises langues.