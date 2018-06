OL : Aulas est le boss du mercato, le dossier Fekir le prouve

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout le week-end, le dossier Nabil Fekir a tenu en haleine les supporters de l’Olympique Lyonnais. Finalement, l’international français ne s’est pas engagé à Liverpool après avoir tout de même effectué la visite médicale avec les Reds à Clairefontaine. Dans la foulée, l’OL a publié un communiqué dans lequel il affirme que le capitaine des Gones poursuivra l’aventure à Lyon. Mais tout cela n’est qu’une énorme opération de communication pour récupérer la plus grosse somme d'argent selon Bruno Satin, agent de joueurs qui a évoqué le dossier Nabil Fekir sur RMC.

« Les médecins de club ont beaucoup de pouvoir au mercato car il peut y avoir des catastrophes industrielles. Je pense que Liverpool a modifié la somme initiale qu’ils étaient prêts à mettre de fixe en variable suite à la visite médicale de Fekir. Et naturellement, cela n’a pas plu à Jean-Michel Aulas. Les deux communiqués de l’OL, c’est de la négociation et de la communication. Aulas a beaucoup de crédit au mercato, il ne brade pas ses joueurs. Même ceux qu’il ne veut plus, il récupère des ronds dessus. Je pense que le départ de Fekir est acté. Et qu’il aura la somme qu’il veut » a expliqué l’agent de joueurs, qui connaît parfaitement les méthodes de Jean-Michel Aulas et pour qui cela ne fait aucun doute, Nabil Fekir quittera l’OL cet été. Mais pour quel club ? Cela est désormais un mystère…