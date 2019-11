OL : Aulas est en colère, il déterre le hashtag de guerre

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais n'apprécie pas que son choix de faire venir Rudi Garcia plutôt que Laurent Blanc soit constamment discuté. Et JM Aulas a tenu à le faire savoir.

Jean-Michel Aulas avait promis de se montrer plus discret cette saison, le patron de l’Olympique Lyonnais préférant laisser à Juninho les clés de la communication du club rhodanien. Mais le limogeage de Sylvinho et la venue de Rudi Garcia ont obligé le président de l’OL à remonter au créneau, au moins sur le plan médiatique. Car sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas est d’une sagesse absolue, bien loin du JMA de gala parfois connu dans le passé. Mais quand on discute ses choix, alors le dirigeant lyonnais est capable de revenir au premier plan sur les réseaux sociaux.

Et il aura fallu d’un article dans L’Equipe pour remettre de l’huile le feu. « Vincent Duluc écrit dans l’équipe que Rudi Garcia a été choisi car contrairement à Laurent Blanc car il ne venait pas avec son staff ? Pure imagination de Vincent Duluc qui revient en affirmant comme des évidences des propos qui sont faux #laisseznousbosser », a fait savoir Jean-Michel Aulas, agacé que le quotidien sportif remette en cause son choix d’entraîneur. Mais comme toujours avec le président de l’Olympique Lyonnais, tout cela se terminera par une interview dans le même quotidien.