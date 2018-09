OL : Aulas est déçu, il fixe un ultimatum !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n'a pas aimé le spectacle proposé par l'Olympique Lyonnais ce samedi à Caen, et le président de l'OL n'a pas fait dans la langue de bois au moment d'analyser ce nul arraché par sa formation. Car pour le patron rhodanien, la semaine qui s'annonce est décisive, Lyon se déplaçant à Manchester City en Ligue des champions, avant de recevoir l'Olympique de Marseille le week-end prochain au Groupama Stadium.

S'il ne le dit pas ouvertement, Jean-Michel Aulas fixe un ultimatum à son entraîneur. « Mauvaise opération à Caen et les joueurs m'ont déçus : manque d'enthousiasme , faiblesses techniques individuelles, Nabil va remobiliser son groupe : le talent est là pas l'état d'esprit encore : la semaine à venir sera déterminante pour nos ambitions », a lancé, via Twitter le dirigeant lyonnais. Reste que si le talent est là, on ne l'a pas énormément vu face à une équipe caennaise déçue de ne pas s'imposer alors que Lyon était en supériorité numérique pendant une bonne partie de la seconde période.