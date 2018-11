OL : Aulas est catégorique, ses joueurs adorent son management

Dans : OL, Ligue 1.

Ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, le président rhodanien a été contraint de gérer le dossier Memphis Depay, qui s’est fait remarquer après le match à Angers. Quelques jours seulement plus tard, l’homme fort de l’OL critiquait Tanguy Ndombele, remplacé par Bruno Genesio à la mi-temps contre Bordeaux, dans la presse. Une gestion à double vitesse et qui crispe dans le vestiaire rhodanien selon plusieurs médias dont L’Equipe. Mais sur Twitter, Jean-Michel Aulas a tenté de mettre fin à ses rumeurs, expliquant que chacun de ses joueurs adhérait à son management.

« A force de crier des inepties, vous avez perdu tout crédit ! À force de relayer des contrevérités, vous lassez tout le monde ! Pour ce qui concerne le management de l'OL, essayez de suivre et vous verrez que tous les joueurs apprécient » s’est agacé le président de l’Olympique Lyonnais. Il semblerait pourtant que de nombreux joueurs n’aient pas vraiment apprécié de voir Jean-Michel Aulas défendre Memphis Depay, alors que Tanguy Ndombele a été sévèrement critiqué sur la place publique. Seuls les résultats de l’OL dans les prochaines semaines pourront donner raison (ou tort) au grand boss de l’actuel 4e de Ligue 1.