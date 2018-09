OL : Aulas en feu sur Twitter, il n'arrive pas à faire taire les anti-Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré les critiques qui lui sont tombées dessus samedi via les réseaux sociaux, suite à son intervention dans L'Equipe pour soutenir Bruno Genesio, puis via un communiqué officiel pour tomber ensuite sur le quotidien sportif qui s'en prenait au coach de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est resté droit dans ses bottes. Dans une sorte de dialogue totalement surréaliste avec des supporters de l'OL sur Twitter, le patron du club rhodanien a tenu à rappeler les performances de son entraîneur, et plaidé sa cause. « Cet entraineur vient de faire 2 ème , 4 ème , 3 ème avec Psg , Monaco, Marseille , Bordeaux , St Etienne , et tous les autres ...un entraîneur étranger ne garantit rien , si vous mettez Psg à part c'est la bonne performance . Ces joueurs l'apprécient les dirigeants aussi! », a notamment fait remarquer Jean-Michel Aulas. Une formule qui n'a pas convaincu. « Leonardo Jardim a fait 3ème, 1er, 2ème et demi finale de Ligue des Champions dans le même temps, avec un budget moindre et une équipe à reformer à chaque fois... », a notamment riposté un supporter lyonnais, avant que tout ne parte en vrilles.