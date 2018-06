Dans : OL, PSG, Mercato.

Voilà plusieurs années que l’Olympique Lyonnais tente de faire revenir au bercail Hatem Ben Arfa.

Souvent à la relance dans sa carrière, le meneur de jeu va encore tenter de repartir de l’avant après l’échec de son passage à Paris, où il sera resté plus d’un an sans jouer, uniquement pour des questions financières. Un parcours chaotique donc, mais le talent du natif de Clamart fait toujours rêver. L’OM et l’OL sont annoncés sur le coup, même si Ben Arfa réserve toujours des surprises. Il y a deux ans de cela, Jean-Michel Aulas s’était même mouillé en révélant que le joueur était tout proche de signer, avant que ce dernier ne choisisse Paris. Le président lyonnais ne l’a pas forcément digéré, et s’il aimerait toujours discuter de son retour, il attendra cette fois-ci que le clan Ben Arfa vienne vers lui et que le gaucher tienne ses engagements.

« Ce n’est pas qu’il n’y a aucun intérêt pour Hatem mais on lui a suffisamment fait la danse du ventre ces dernières années. C’est un excellent joueur qui pourrait s’exprimer à Lyon. Mais il faudrait déjà voir si des joueurs nous quittent car on n’a pas pour intention d’en empiler. Pour envisager son retour, il faudrait aussi qu’on se parle tous les deux. Il y a deux ans, c’était allé très loin dans nos contacts avant que Séville puis le PSG interviennent. Je ne veux pas refaire ce même parcours. Si on se parle, s’il y a des départs et s’il y a un réel intérêt de sa part, why not ? », a lancé dans L’Equipe un Jean-Michel Aulas qui ne compte pas retomber dans le panneau d’un gros coup qui tombe à l’eau au dernier moment.